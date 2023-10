Palmeira das Missões assina contrato de R$ 30 milhões com a Caixa

O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing, o superintendente de Caixa Econômica Federal, Ricardo Bier Troglio, e o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Vezaro, assinaram o contrato que viabilizará a alocação de R$ 30 milhões em investimentos voltados para infraestrutura em Palmeira das Missões através do Finisa. A iniciativa é considerada um passo significativo na melhoria das condições de infraestrutura e desenvolvimento do município.

"Esse é um investimento importante que vai ajudar a modificar a realidade do nosso município. Temos três grandes projetos que serão realizados, um deles é equipar o nosso parque de máquinas, que servirá para obras, serviços essenciais e agricultura. Outro grande objetivo é reordenar o trânsito e o tráfego de Palmeira das Missões, e para isso também teremos asfaltamento novo e recapeamento asfáltico nas vias urbanas, além de pensar na modificação do trânsito na Avenida Independência. O terceiro grande projeto que realizaremos é o Distrito Industrial. Temos a área e agora vamos fazer a urbanização e o licenciamento", disse o prefeito.

O representante da Caixa destacou que o equilíbrio fiscal do município e a estruturação do plano permitiram a contratação dessa operação financeira com garantias da União. Já o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Vezaro, destacou que o contrato é uma demonstração do compromisso em promover o desenvolvimento da região e melhorar a infraestrutura do município. "Com essa alocação de recursos, Palmeira das Missões poderá realizar uma série de melhorias em áreas essenciais, atendendo às necessidades da comunidade", afirmou.