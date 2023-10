Chuvas voltam a causar transtornos na região das ilhas de Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande alertou que, nesta segunda-feira (16), o acesso a Ilha da Torotama está inviável, visto o alto volume de água que tomou conta da estrada. As equipes das secretarias municipais estão no local para acompanhar a situação. De acordo com a Zeladoria, o motivo do alto nível das águas se dá devido a velocidade e direção das rajadas de ventos, que indicavam sentido nordeste com 30 km/h.

Apesar de facilitar a vazão da Lagoa dos Patos, os ventos fazem com que as águas ultrapassem a região ribeirinha, causando os alagamentos no trajeto. A Tábua de Maré da Praticagem da Barra indica 0,33m acima do nível normal. Ainda, estimam-se que cerca de dois quilômetros da estrada estejam totalmente inviabilizados. Com isso, o trânsito de veículos está impossibilitado no local incluindo o transporte coletivo.

As secretarias informaram que estão tendo dificuldades em realizar medidas de restauração da estrada enquanto a situação das águas não for normalizada. Atualmente a Zeladoria trabalha com a colocação de bases (rachões) em dois pontos da estrada. Apesar dos trabalhos de retomada já estarem sendo realizados, é necessário esperar as condições climáticas adequadas para que outras ações possam ser realizadas.

Para tentar amenizar a situação na ilha, que sofre com a cheia desde setembro por conta do volume da Lagoa dos Patos, após quatro décadas inabilitado, o canalete da avenidaMajor Carlos Pinto teve reativado seu sistema de escoamento e equilíbrio entre a Lagoa dos Patos e o Saco da Mangueira. Segundo a Secretaria de Zeladoria, raramente a Lagoa dos Patos e o Saco da Mangueira encontram-se no mesmo nível, fator que facilita que o canalete realize a drenagem da água proveniente do escoamento das ruas vizinhas.

Ao final de 2021, a a prefeitura deu início à construção de uma galeria subterrânea com 200 metros de extensão, utilizando tubos de 1.000mm, com a finalidade de restaurar a conexão do sistema com o Saco da Mangueira. Os serviços foram concluídos entre o final de 2022 e o início de 2023.