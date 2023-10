Empresa de tabaco confirma instalação em Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti, receberam o empresário Clenio Lago para oficializar a instalação de uma nova empresa do ramo tabacaleiro na cidade. A Agrolago, que atua no ramo de compra e venda de tabaco, anunciou sua transferência do município de Vale do Sol para a cidade. Com faturamento médio de R$ 30 milhões ao ano, as atividades iniciam em até 15 dias, em prédio às margens da RSC-287, antigo endereço da Volpi.

Conforme o secretário Nelsoir Battisti, o município encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto de incentivo à empresa de 50% do aluguel, no valor de R$ 3.5 mil por mês. "O incentivo foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento, especialmente por ser uma empresa que gerará grande volume de tributos ao Município e, de imediato, sete empregos", argumenta o secretário.

O empresário Clenio Lago destacou a felicidade de retornar à Venâncio Aires, já que morou no município por seis anos, e agradeceu a Administração Municipal pela acolhida e incentivo. Para Lago, a instalação da empresa no município é estratégica, já que 80% dos seus clientes residem aqui. Já o prefeito Jarbas da Rosa ressaltou o apoio que segue dando aos produtores e empresas do ramo do tabaco, considerado o principal produto agrícola e de base industrial de Venâncio Aires.