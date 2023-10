Parque tecnológico de Pelotas terá festival de economia criativa

No dia 22 de outubro, o Pelotas Parque Tecnológico sediará, das 13h às 20h, o 4º Festival Co.Mundo, evento gratuito realizado pela Co.place Coworking desde 2015. O encontro visa celebrar a economia criativa e dar visibilidade às produções autorais da região Sul do estado, além de estimular a manifestação de talentos e habilidades empreendedoras nos visitantes. Nesta edição, o Festival Co.Mundo terá como tema a moda autoral através da realização da 1ª ARTWEAR - Feira Autoral da Região Sul.

Com a participação de expositores e parceiros, serão organizados para a 1ª ARTWEAR estandes de marcas de moda e acessórios locais, oficinas de criatividade e espaço de customização no Criar-lab. Além disso, irão ocorrer painéis sobre tendências da expressão da moda em diversos segmentos da indústria criativa, como fotografia, design, audiovisual, literatura e outros. Haverá uma programação paralela à feira com rodas de conversa com especialistas das áreas de moda, dança, grafite, DJs, exposições fotográficas, chopp e gastronomia.

Outros destaques do festival são a presença de profissionais como André Guerra, idealizador do Moda Pelotas e homenageado da 1ª ARTWEAR, e a programação de palestras sobre os temas Slow Fashion, Movimento Fashion Revolution, Sustentabilidade e ESG, Mercado da Moda, Empreendedorismo e Inovação, Case de marca autoral local: conceito, criação de marca, comunicação audiovisual, Importância do marketing de influência na moda e apresentação dos cursos Técnico em Vestuário e Tecnólogo em Design de Moda do IFSul.

A indústria criativa é um dos pilares de atuação do Pelotas Parque Tecnológico, que realiza esse evento a fim de gerar um ambiente que estimule o segmento nas suas diversas manifestações, contando com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. O evento faz parte do Programa Inovapel.