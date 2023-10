Feira do Livro de Caxias do Sul registra público de 148 mil pessoas e quase 36 mil exemplares vendidos

A 39ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul foi encerrada no domingo (15). O evento reuniu, em 17 dias ininterruptos de programação, 148 mil pessoas na Praça Dante Alighieri, palco da leitura.

Neste ano, o tema escolhido para nortear a programação da feira foi "Na Leitura nos Encontramos". O evento teve como patrono Francisco Michielin e Amiga do Livro Aline Luz. A programação deste ano contou com três exposições, sete palestras, 65 sessões de autógrafos, 29 bate-papos, 32 contações de histórias e uma maratona de contação de histórias com seis sessões, 11 apresentações de grupos artísticos, 36 apresentações musicais, um sarau e slam de ilustração e 22 encontros do passaporte da leitura.

Foram mais de 200 ações para todos os leitores, além da disponibilização de 18 bancas de livrarias e editoras de Caxias e região num mesmo local, o que permitiu a comercialização de 35.738 mil obras literárias. Nomes como o da jornalista e escritora Daniela Arbex, e a criminologia e escritora Ilana Casoy, marcaram presença nesta 39ª edição do evento.

O coordenador da Feira do livro de Caxias do Sul e diretor do Departamento do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria Municipal da Cultura, Cássio Felipe Immig, falou da satisfação de ver o público prestigiando a 39ª edição da Feira. "Fazia tempo que não víamos a praça cheia de gente, em um dia frio e chuvoso, para ouvir um escritor falando de livros, leitura e histórias. Essa Feira foi feita com muitos poucos recursos, mas com uma equipe maravilhosa que se empenhou ao máximo para trazer o que há de melhor no cenário nacional", disse Immig.