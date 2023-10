Escavação encontra restos de construções antigas em Lajeado

Uma parceria entre o Laboratório de Arqueologia da Universidade do Vale do Taquari (Univates) e o Colégio Evangélico Alberto Torres (Ceat) está desempenhando um papel na preservação da história da comunidade evangélica de Lajeado. O trabalho de salvamento arqueológico em andamento, situado nas proximidades de uma obra Igreja Evangélica na rua Júlio de Castilhos, revelou fragmentos de construções antigas, fazendo deste um esforço importante para a região, de acordo com a coordenadora do laboratório, professora doutora Neli Galarce Machado.

O pedido de acompanhamento arqueológico foi feito por professores do Ceat, mas logo atraiu a atenção dos alunos e da comunidade local. A equipe de especialistas da universidade vai permanecer na área por algumas semanas. "Os professores acharam interessante a escola nos chamar para fazermos esse acompanhamento, pois é uma área de interesse histórico. Essa obra tem relação com a antiga igreja que existiu no local e também com a antiga escola, que funcionou dentro da igreja", explica Neli.

Embora a área tenha passado por muitas transformações ao longo das décadas, as expectativas iniciais eram de encontrar apenas entulho, segundo aponta a professora. No entanto, a equipe descobriu fragmentos de louças, e até mesmo informações da comunidade local indicaram que ali, onde a escavação ocorreu, havia a residência dos pastores da igreja. Pedaços de telhas francesas, tijolos e, recentemente, um ladrilho, possivelmente de uso doméstico, também foram encontrados.

Segundo Neli, esta pesquisa está apenas começando, e os dados históricos ainda estão em processo de coleta. No entanto, a iniciativa da escola em preservar esse patrimônio teve mais de 200 alunos que já passaram pela área de escavação. Além de resgatar elementos da história da comunidade evangélica, o trabalho de acompanhamento também está lançando luz sobre a história da rua Júlio de Castilhos, no Centro de Lajeado, que teve um papel importante na urbanização da cidade no início do século XX. "Também há essa conexão com a imigração, a partir da arqueologia", acrescenta a pesquisadora.

Após a conclusão do salvamento arqueológico, todos os artefatos e fragmentos encontrados serão submetidos a processos de limpeza e organização. Em seguida, o material será catalogado e entregue ao Ceat para ser exposto no museu da instituição.