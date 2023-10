Caxias do Sul entrega mais 15 títulos de imóveis

A cidade de Caxias, na Serra gaúcha, distribuiu, na semana passada, mais 15 certidões de propriedade de imóveis através do projeto More Legal. Os cidadãos contemplados, de diversos bairros e distritos de Caxias, como Charqueadas, Santa Fé e Fazenda Souza, receberam seus títulos das mãos do prefeito.

Criado em 1995, com o objetivo de regrar parte da regularização fundiária, o programa busca dar uma solução para uma questão social e reduzir o número de propriedades informais em Caxias do Sul. O titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Giovani Fontana, afirmou que a cidade, atualmente, tem um terço do território em situação irregular das habitações, e que o foco é atuar na legalização dessas propriedades.

Agora, cada um dos beneficiados do projeto, deverá apenas encaminhar o documento para o devido Cartório de Imóveis (Primeira ou Segunda Zona) para serem avalizados pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça. Os moradores que quiserem fazer a inscrição no programa devem levar seguintes documentos: requerimento assinado pelo proprietário, e-mail, procuração ou autorização caso seja necessário, documento de identidade, declaração de união estável, comprovante de endereço, matrícula atualizada, certidão de ônus, carnê de IPTU e declaração do confrontante assinada e devidamente reconhecida em cartório por autenticidade ou semelhança. Não há taxas. A Secretaria Municipal de Urbanismo é a responsável pelo programa.