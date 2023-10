Unidade de internação obstétrica é inaugurada em hospital de Vacaria

A reforma da unidade de internação obstétrica do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, foi inaugurada na sexta-feira (13), em solenidade que contou com a participação do governador Eduardo Leite. A obra teve aporte financeiro do Estado, que destinou R$ 1 milhão por meio do Programa Avançar na Saúde, que destina recursos para melhorias em casas de saúde de todo o Rio Grande do Sul.

"Essa conquista é um testemunho do comprometimento do nosso governo em qualificar o atendimento de saúde nos hospitais do interior do Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 1 milhão, esta UTI obstétrica representa mais do que concreto e equipamentos de última geração, ela é um símbolo do nosso empenho em cuidar das mães e bebês da nossa comunidade", discursou Leite, ao realizar a inauguração do espaço.

Mais de 1,3 mil crianças nascem por ano na instituição, onde também são realizados 35 mil atendimentos de urgência e emergência e 3 mil cirurgias. Além da população de Vacaria, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira atende as de oito municípios da região dos Campos de Cima da Serra: Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra e São José dos Ausentes, que usufruem da estrutura para buscar atendimento diário na cidade.

A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, acompanhou o governador no ato de inauguração. Na cidade, ela visitou ainda as obras de adequação do espaço físico da Farmácia Municipal de Vacaria, que recebeu um aporte financeiro de R$ 110 mil, por meio do Programa Farmácia Cuidar . Ana Costa também esteve no Centro Regional do Programa TEAcolhe, política criada para garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo, sendo referência para os municípios da região dos Campos de Cima da Serra.