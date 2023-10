Rua Independência, em São Leopoldo, tem obras autorizadas

A mais tradicional via de comércio de São Leopoldo será modernizada. Em sua revitalização, um dos mais antigos caminhos do Vale do Sinos, a rua Independência, que também é conhecida como Rua Grande, terá um investimento de cerca de R$ 50 milhões. A ordem para o início das obras foi assinada pelo prefeito, Ary Vanazzi

Alagamentos, calçadas desniveladas, postes com fiação elétrica e de telefonia por toda a parte, trânsito lento e lixo descartado de forma irregular são alguns dos atuais problemas da via, que concentra milhares de pedestres todos os dias. Pelo projeto, será feita uma rede nova de drenagem e de esgoto. A rede elétrica, de telefonia e internet será subterrânea e a via pública contará com uma nova iluminação pública mais eficiente com lâmpadas de LED. Haverá duas pistas para veículos, faixa compartilhada, com três faixas de travessia em cada quadra, fortalecendo o conceito de agilidade de travessia dos pedestres. A rua contará também com câmeras de segurança de alta definição, painéis informativos, de energia elétrica e rede lógica, lixeiras seletivas, bicicletários, estações de água quente e gelada e água para pets.

"Por conta do perfil econômico regional e global esse local de destaque foi se perdendo. Mesmo assim, pela Independência circulam cerca de 30 mil pessoas por dia. A obra vai modernizar a rua e também modernizar o comércio. Isso vai atrair novas lojas e estabelecimentos e haverá mais investimentos dos atuais comerciantes. Assim teremos atrativos para fomentar a economia e o turismo", afirmou Vanazzi.

Segundo o secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, por se tratar de uma obra complexa deve gerar alguns transtornos pontuais. "A participação popular e dos setores empresarial e comercial nos deu a garantia de realizar uma obra para trazer mais conforto, despertando o interesse dos moradores, investidores e turistas", afirma

Já o representante do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas), Walter Seewald, falou que é uma obra aguardada pelos comerciantes da rua Independência. "É uma satisfação ver esse projeto magnífico. Temos o exemplo da João Corrêa que potencializou o comércio e esperamos ver isso na Independência", comentou.

O Consórcio São Leopoldo, formado pelas três empresas (Construsinos, Mercúrio e Pavicon) deve seguir um cronograma de execução de quadra a quadra, iniciando da avenida Dom João Becker com a rua Brasil. Para a circulação de pedestres será mantida dois metros de calçada de cada lado, isso para fazer o início da estrutura, que depois receberá basalto. O calçamento de paralelepípedos, tombado como patrimônio histórico, será removido previamente para depois ser novamente colocado.

"Após a conclusão da primeira parte da quadra será feito o passeio. O rolamento da pista será usado pelos pedestres nesta fase. Veículos inicialmente não poderão transitar pela Independência, mas o comércio não será prejudicado quanto ao acesso, porque haverá acesso aos pedestres. As ruas transversais funcionarão normalmente", explica Paulo Kummer, engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Viação.