Prefeitura recebe registro de novo distrito industrial de Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, receberam o registro do loteamento Giácomo Madalozzo, localizado no bairro Industrial Davide Zorzi. O processo foi feito em de forma digital. Com ele, as empresas já podem encaminhar os projetos para construção, e o próximo passo é passar as escrituras, que estão no nome do município, para os proprietários das empresas

O prefeito, Paulo Polis, disse que esta etapa é importante e que o distrito representa um marco para a cidade e o futuro de Erechim. "O loteamento do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo está com as matrículas individualizadas. A cidade está andando, gerando empregos, Erechim está cuidando da vida", afirma o prefeito Polis.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que as escrituras originais estão na secretaria de Obras junto com a autorização do prefeito, e, agora, as empresas já podem encaminhar os projetos para construção. Ainda não há prazo para que isso ocorra.

O Distrito Industrial Giácomo Madalozzo recebeu mais de R$ 25 milhões de investimentos públicos, entregou 39 lotes a 29 empresas, e vai gerar cerca de R$ 170 milhões de investimentos da iniciativa privada. A prefeitura projeta mais a criação de 1.500 novos postos de trabalho quando o distrito industrial estiver em pleno funcionamento, ou seja, com as empresas instaladas.