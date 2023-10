Shopping de Passo Fundo realiza mostra de livros antigos

O Shopping de Passo Fundo realiza até dia 23 de outubro a exposição "Livros Antigos: Arte, Expressão do Tempo e Cultura". A mostra, que ocorre na Praça de Eventos, primeiro piso do centro comercial, pode ser visitada gratuitamente e oportuniza a população a conhecer uma coleção única com exemplares que datam do século XVIII que trazem obras escritas por autores do Brasil, Espanha, França, Itália, Portugal e Suécia.

Em parceria com a Biblioteca da Universidade de Passo Fundo (UPF), os livros apresentados na exposição fazem parte do acervo doado por diferentes pessoas ao longo dos anos. O objetivo do evento é apresentar os livros e os registros também como artigos de contemplação através das encadernações em couro, incrustações em dourado, papel artesanal de linho e algodão, além de impressos em prensas tipográficas com tipos móveis. As obras, escritas em diversas línguas, incluem materiais em português, espanhol, latim, francês e italiano, constituindo expressões do tempo e do contexto cultural nos quais foram criadas.