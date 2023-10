Terceiro Festival de Dança de Erechim ocorre no mês de novembro

O município de Erechim, na região do Alto Uruguai, realiza inscrições para o terceiro Festival de Dança da cidade. O evento é organizado pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) com o apoio da prefeitura e Associação Gaúcha de Dança, e acontece nos dias primeiro até 5 de novembro.

As categorias de inscrição são solo, duo, conjunto e grupo nas seguintes faixas etárias: infantil (seis a 10 anos), infanto-juvenil (11 a 13 anos), juvenil (14 a 16 anos), adulto (a partir de 17 anos) e sênior (a partir de 55 anos). As modalidades de dança aceitas são neo-clássico e ballet clássico livre; ballet clássico de repertório; técnicas contemporâneas; jazz; dança de salão; estilo livre; folclore de projeção, danças étnicas e tradicionais; danças árabes e danças urbanas. O tempo por coreografia vai de dois a três minutos.

As premiações serão medalhas para primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade e categoria por noite de apresentação por noite. Algumas categorias serão avaliadas e selecionadas pelos jurados e receberão troféu - bailarina e bailarino destaque, coreógrafo e coreografia destaque e figurino destaque.

Apenas os participantes do concurso receberão prêmios em dinheiro que serão indicados pelas médias mais altas do festival entre as modalidades. Os resultado das classificações lugar das modalidades e categorias serão por noite de apresentação, as indicações aos prêmios especiais do júri e premiação em dinheiro serão divulgadas no último dia do festival.