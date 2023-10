Santa Maria sedia encontro da ABRH no fim de outubro

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) realizará o Fórum de Gestão, Pessoas e Negócios em Santa Maria. O evento, que debaterá o tema "Rede de Conexões - Integrando Estratégias e Práticas Inovadoras", acontecerá no dia 31 de outubro, a partir das 18h, no espaço Floratta SM, que fica na rua Casemiro de Abreu, 59. As inscrições para o evento estão disponíveis no site da entidade (abrhrs.org.br).

O objetivo do encontro é fortalecer as lideranças e os profissionais de Santa Maria e Região. "Sempre buscamos antecipar tendências e atualizar o conhecimento dos responsáveis pela tomada de decisão, com foco na consolidação da inovação como parte da cultura das organizações. Levar estes movimentos para os principais polos do Rio Grande do Sul, como é o caso da região central, faz parte da estratégia de impactar a o setor e a gestão das organizações", afirma o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi.

O evento contará com palestras de especialistas que abordarão temas como inovação, gestão de pessoas, tecnologia, entre outros temas. E dentre as ações, os participantes poderão explorar estratégias e soluções alinhadas com as tendências do mercado aplicadas com os desafios locais; estabelecer conexões e ampliar o networking com líderes e profissionais de vanguarda em suas áreas; e mapear oportunidades para aplicar inovação em um mercado de constante transformação.