Praça pode ser criada no entorno de museu estadual de Taquara

A prefeitura de Taquara apresentou o anteprojeto para a construção de uma praça de lazer no entorno do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul), situado no território taquarense. Os documentos foram entregues por membros da administração municipal ao diretor-geral adjunto de Turismo, Edmilson Pelizari, a pedido do então secretário Vilson Covatti, que informou que tem a intenção de aportar recursos para fomento ao turismo em Taquara.