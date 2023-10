Prefeitura de Santa Maria entrega relatórios ao TCE da PPP da iluminação

Representantes da Prefeitura de Santa Maria entregaram ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), em Porto Alegre, na quarta-feira (11), os relatórios referentes à parceria público-privada (PPP) da Iluminação Pública. A agenda na Capital faz parte do cronograma que levará o município à modernização completa do Parque de Iluminação pública, com a substituição das 28 mil luminárias atuais por lâmpadas de Led. Cabe agora ao TCE avaliar a documentação para que seja lançada a licitação da concessão.

"Passamos por todas as etapas com absoluta transparência e agilidade porque pensamos para frente. Temos urgência por entendermos a importância desta concessão para Santa Maria. Mas, tenho que deixar aqui o meu agradecimento ao BRDE e à Prefeitura, que trabalharam esforçadamente para que tudo o que entregamos hoje estivesse correto", disse o prefeito, Jorge Pozzobom, durante a reunião com o presidente do TCE, Alexandre Postal.

O TCE tem agora 15 dias para fazer a triagem da documentação e 90 dias para realizar a análise. Para o presidente Postal, as PPP são o futuro de muitas das políticas públicas. Ele também comentou que recebe com alegria esta que é a primeira PPP que o Banco de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil (BRDE) estrutura.

Por meio da PPP, a totalidade dos pontos de luz de Santa Maria, aproximadamente 28 mil, serão substituídos por lâmpadas de Led, mais a ampliação de 1.293 pontos para atender a demanda defasada. Outras 363 luminárias devem ser adicionadas anualmente de modo a suprir a expansão habitacional do Município. Com isso, ao final do contrato de 24 anos, cerca de 37 mil pontos de luz serão iluminados com lâmpadas de Led na cidade e no Interior. O novo parque de iluminação deve gerar uma economia de R$ 136 milhões ao município.