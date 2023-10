Canoas supera meta de alfabetização no ensino fundamental

A rede municipal de Canoas atingiu um índice de 46% das crianças das turmas 2º ano do ensino fundamental devidamente alfabetizadas, superando a meta geral de 40%, após avaliação realizada no mês de setembro. A Secretaria de Educação realiza um trabalho focado em resgatar a aprendizagem dos alunos que não haviam consolidado as habilidades nos anos anteriores, por meio do programa Pacto pela Alfabetização.

A meta é definida em parceria entre o município e os institutos Raiar e EDUBE, com base em análise da realidade da rede e em estudos. O índice é estabelecido em todos as cidades que aderem ao programa Pacto pela Alfabetização. Em outras habilidades avaliadas, a rede também superou as expectativas, como na compreensão oral, com 83%; escrita, 49%; reconhecimento de morfologia e aspectos gramaticais, 65%, e fluência de leitura, com 40%. Esse resultado foi possível devido ao trabalho realizado pelos professores.

Os alunos do 2º ano C da EMEF Arthur Oscar Jochims alcançaram o melhor índice em toda a rede, com 85% de fluência em leitura e alfabetização geral. A professora da turma, Cássia Rita Bueno, destaca o que foi feito para alcançar o resultado. "Uma coisa que eu procuro é trabalhar com a leitura coletiva. Sempre fazemos a dinâmica de cada aluno ler até determinado ponto de um texto, assim eles conseguem aprender em conjunto. Normalmente quando se pensa em alfabetização se valoriza muito a escrita, mas não podemos deixar de lado a fluência da leitura, é algo que faz muita diferença dentro do aprendizado", explica.

"Essa é uma faixa etária que tivemos uma atenção especial por serem as crianças que passaram boa parte do desenvolvimento na pandemia. Por isso, a importância de se trabalhar não apenas o ensino, mas sim toda a prática do cotidiano escolar, como pegar o lápis, escrever no papel, esperar sua vez e a convivência social, dentre outras ações", afirma o coordenador do Pacto pela Alfabetização no 2º, Vagner Farias.

Com uma metodologia baseada em evidências, o programa Pacto pela Alfabetização, que é realizado na cidade da Região Metropolitana, permite acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, turma e escola. A iniciativa garante o aprimoramento da leitura dos estudantes e a consolidação da alfabetização, além de recuperar as perdas causadas pela pandemia de coronavírus, que causou desequilíbrio no ensino dos jovens.