Promoção do comércio de Lajeado para o Natal entregará R$ 130 mil em premiação

Faltando menos de três meses para o Natal, as atenções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado se voltam para a campanha Lajeado Bilha 2023. A promoção foi lançada nesta semana, em evento na sede da entidade.

A campanha tem início no dia 1º de novembro com 500 prêmios instantâneos em vales-compras de R$ 100,00; R$ 200,00 e R$ 400,00. Ao final da campanha, ainda haverá o sorteio de duas motos 0Km, totalizando R$ 130.000,00 de premiação. "Dobramos o valor dos prêmios nas raspadinhas e incrementamos com as motos, que são baita atrativos", frisou o presidente Aquiles Mallman, ao explicar o funcionamento da campanha aos empresários locais..