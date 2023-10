Bento Gonçalves recebe prova de ciclismo no fim de semana

A cidade de Bento Gonçalves vai receber um importante capítulo do ciclismo nacional no fim de semana. A etapa nacional da principal maratona amadora da modalidade no mundo, chamada de GrandFondo New York (GFNY) desembarca pelo segundo ano consecutivo no Rio Grande do Sul. A programação inicia nesta sexta-feira (13) e vai até o domingo (15)..

Nesta edição, as duas opções de percursos passam por seis municípios região - Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha, além da cidade sede. A ideia é proporcionar ao participante a experiência de vivenciar o ambiente das principais competições ciclísticas do planeta, mesmo não sendo um atleta profissional. A partida dos atletas está prevista para às 7h de domingo. Os atletas terão dois percursos disponíveis; o longo, de 135,9 km, em formato competitivo, e o médio, de 76,9 km.

As atividades além da prova serão concentradas no Parque de Eventos de Bento Gonçalves convidam o público a visitar a Expo Global Sports, feira que contará com expositores relacionados ao universo esportivo, shows, atividades voltadas ao esporte e ao lazer, rodas de conversa e a tradicional enogastronomia da região - além de programação especial para as crianças.

A Expo Global Sports ocorrerá a partir de sexta-feira. Durante os três dias, a entrada será gratuita, com horário para visitação das 10h às 20h. A feira reunirá expositores e patrocinadores que apresentarão modelos de bicicletas, equipamentos e acessórios para suas diversas modalidades - congregando prestadores de serviço relacionados ao universo esportivo. O espaço, concentrado no hall de entrada do Pavilhão A do Parque de Eventos da cidade, contará com uma programação de shows (locais, oferecidos pelas prefeituras dos municípios parceiros), atividades voltadas ao esporte e ao lazer e rodas de conversa com renomados ciclistas e especialistas em esporte e saúde e bem-estar.

No sábado (14), o protagonismo será dos pequenos. O GFNY Kids Bento convida crianças e adolescentes de 2 a 14 anos para vivenciar a atmosfera das grandes provas do ciclismo mundial, de forma totalmente exclusiva e personalizada. Além da mini prova que terá início a partir das 14h30, também estão sendo preparadas atrações especiais. As inscrições para os atletas mirins são gratuitas (basta se registrar no site da prova).