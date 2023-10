Número de desalojados em Rio Grande chega a 250 pessoas

O município de Rio Grande, no Litoral Sul, é mais um município gaúcho que sofre com as chuvas desde o início de setembro. Equipes de apoio da prefeitura e da Defesa Civil trabalham para auxiliar a população que foi atingida pela cheia da Lagoa dos Patos, que atingiu, principalmente, as ilhas da cidade. Até a quarta-feira (11), de acordo com órgão estadual, haviam cerca de 250 pessoas desalojadas e 20 desabrigadas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Grande, Ribamar Machado, a Ilha dos Marinheiros, Ilha de Torotama e Ilha do Leonídio registram os maiores problemas por conta da água. Além disso, há pontos de bloqueio nas estradas da Ilha dos Marinheiros, que estão em processo de reconstrução. A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade está consertando trechos desse caminho perto da praia e das pontes de acesso à Ilha da Torotama.

Devido às chuvas, a previsão de conclusão das obras deve ficar para o fim deste mês. Os medidores da tábua de maré do município registram 55 centímetros acima do normal na quarta-feira (11), além de ventos de 90km/h. A prefeitura prevê chuvas intercaladas durante o mês, devido ao fenômeno natural El Niño, que altera a distribuição de umidade e temperatura causando secas ou chuvas intensas e volumosas, o que impacta na previsão de entrega das intervenções.

Segundo os dados da Prefeitura de Rio Grande, a cidade registrou 460 milímetros de precipitação no mês de setembro, maior número de chuva da história do município. O acúmulo de água dos 27 rios que desaguam na Lagoa dos Patos, combinado ao vento nordeste, afetaram o município, principalmente na região das ilhas e comunidades ribeirinhas que registraram as piores ocorrências climáticas. As primeiras complicações por conta do nível da lagoa começaram em meados de setembro.

Para auxiliar a população, foram entregues 1.6 mil cestas básicas para moradores das localidades atingidas, oriundas do governo do Estado, Defesa Civil estadual, comunidade local e de empresas instaladas na cidade. Dois abrigos em localidades estratégicas estão em funcionamento para atender a quem precisa - Paroquial do Povo Novo e o Ginásio Lemos Júnior.

De acordo com Ribamar Machado, as chuvas devem continuar nos próximos dias e há a previsão de grandes volumes ainda para o mês de outubro e o início de novembro, "Estamos tomando as medidas necessárias para dar suporte ao pessoal das regiões ribeirinhas, que foram os mais afetados", finaliza.