Em São Borja, Rio Uruguai atinge 12 metros acima do normal e prefeitura auxilia moradores atingidos

A prefeitura de São Borja, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito e da Defesa Civil está monitorando o aumento do volume de água do Rio Uruguai, que na quarta-feira (11) superou a marca de 12 metros acima do nível normal. Entre moradores e estabelecimentos da região ribeirinhas, em torno de 210 pessoas, já foram afetadas pela enchente que já pode ser considerada a maior do ano na cidade. Destas famílias, algumas encontram-se abrigadas no Ginásio Municipal Cleto Dória Azambuja no Bairro do Passo, ou então, a sua maioria, em casas de familiares e amigos.

O suporte das equipes que atuam no apoio e auxílio aos atingidos é constante, seguindo com cronograma. As frentes de trabalho dos órgãos competentes auxiliam no transporte dos pertences, bem como realizam a orientação aos moradores dos locais em que as águas se aproximam, garantindo também a segurança e bem-estar de todos.

O secretário da pasta e coordenador da Defesa Civil local, Moacir Tiecher ressalta que a orientação é para que os moradores que não fiquem nos lugares inundados ou com risco de água. "O monitoramento é contínuo, nossas equipes estão prontas e aptas para ajudar e contribuir da melhor forma, garantindo todo o suporte aos atingidos pelas cheias do Uruguai", completou.

Tiecher ainda frisa que a previsão é que o Rio Uruguai siga subindo, devido ao grande volume de chuva já registrado no Estado e na região sul do país. Em caso de emergência, a prefeitura orienta ligar para o 190 ou 193 para pedir ajuda.