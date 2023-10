Santa Maria terá apresentação da Esquadrilha da Fumaça no sábado

O céu de Santa Maria será palco de uma apresentação que não é vista há mais de seis anos na cidade. Isso porque a Base Aérea de Santa Maria promove a Expoaer 2023 neste sábado (14), tradicional evento aeronáutico que, nesta edição, trará para a cidade a Esquadrilha da Fumaça. Os portões da Base estarão abertos das 10h às 18h, para que a comunidade local e visitantes de toda a região possam conhecer mais sobre a Força Aérea Brasileira (FAB), e apreciar as acrobacias, manobras e rabiscos no céu.

A entrada é gratuita, mas o evento é solidário. A contribuição sugerida é de 1kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao projeto Mesa Brasil do SESC. A programação inclui diversas atrações, apresentações e demonstrações ao longo do dia.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de ver de perto as aeronaves - em especial o KC-390, cargueiro multimissão de fabricação nacional introduzido na FAB no final de 2019 - e viaturas de combate, prestigiar as apresentações de cães adestrados e as demonstrações aéreas. Também será possível conferir as formas de ingresso na carreira militar e conhecer mais sobre as Organizações Militares. Haverá, ainda, uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Além de poder ver as aeronaves e o espetáculo nos céus da cidade, a prefeitura vai instalar um estande da Secretaria de Saúde, que estará disponível para reforçar a imunização do público com doses da vacina contra a gripe (população em geral), vacina bivalente contra a Covid-19 (primeiras, segundas e terceiras doses em atraso, para crianças e adultos), e vacinas de rotina, conforme idades e indicações do calendário nacional de vacinação (a partir de 2 meses de idade). O evento na cidade ocorre, também, em alusão aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, considerado o Pai da Aviação. A última edição da Expoaer ocorreu em 2019.