Casa da Vacina é inaugurada e inicia campanha em Pelotas

A nova Casa da Vacina de Pelotas está de portas abertas para receber o público infantil e seus responsáveis. Localizada na rua Gonçalves Chaves, 437, o espaço foi inaugurado no Dia das Crianças, em evento repleto de atividades para as famílias. Na data, a prefeitura de Pelotas também vai lançar a segunda edição da Campanha Municipal de Recuperação das Coberturas Vacinais, para crianças e adolescentes.

O evento vai reunir a população para atualização da carteira de vacinação das crianças, bem como em atividades lúdicas. Também contará com feira de adoção de cães. A estrutura vai substituir a Sala de Vacinas do Centro de Especialidades, com melhores acomodações, mas com as mesmas equipes e protocolos de atendimento. Os horários de funcionamento continuam das 7h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia.

A segunda edição da campanha, que tem como slogan "Quem Ama Protege - Vacinar é um direito da criança e um ato de responsabilidade" inicia-se junto com a abertura da Casa da Vacina. A iniciativa foi lançada em Pelotas em 2022 pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a finalidade de estimular que crianças e jovens sejam levados para garantir as doses que estão em falta nas suas carteiras de vacinação.

A população que for até a Casa da Vacina poderá receber os imunizantes contra Covid-19, Poliomielite, Meningocócica C Conjugada, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo B), varicela, HPV, BGC (tuberculose), Meningo ACWY, Rotavírus, DTP, dT, Hepatite A e Pneumo 10, conforme avaliação da caderneta de vacinação. A ideia é que seja ampliada a cobertura vacinal da população.