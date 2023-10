Curso para catadores e artesãos será realizado em Gravataí

O projeto IGM Impulsiona está com inscrições abertas para o curso gratuito de capacitação para o empreendedorismo em Gravataí. As aulas ocorrem de 23 a 27 de outubro, das 17h30 às 21h30, e é voltada para pessoas catadoras de resíduos e artesãos que trabalham com materiais recicláveis.

A iniciativa visa a incentivar a formação de novos negócios e a qualificação daqueles que já empreendem no município. As inscrições podem ser realizadas por meio do site (igmimpulsiona.com.br). O participante recebe um certificado após concluir o curso.

Realizado pelo Instituto General Motors em parceria com a Besouro, o IGM Impulsiona busca empoderar e fortalecer os participantes no âmbito pessoal e profissional, ressaltando o seu potencial para empreender e alcançar suas metas. As aulas abordam temas relacionados à gestão de micro e pequenos empreendimentos. Após o curso, os participantes passam ainda por um período de incubação durante 90 dias, com consultorias e mentorias para solucionar dúvidas e assegurar a continuidade dos negócios.

Segundo o fundador da Besouro de Fomento Social, Vinicius Mendes Lima, o índice de sucesso dos empreendimentos originados no curso é de 70%. Ou seja, de cada 100 pessoas que fazem o treinamento, 70 avançam com um negócio. E o incremento médio na renda é de 45%. "A linguagem e as ferramentas utilizadas permitem que pessoas com qualquer grau de instrução acompanhem as aulas e terminem o curso com o próprio negócio", explica Vinicius.