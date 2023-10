UBS vai atender em novo local durante reforma de prédio em Caxias do Sul

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada será a próxima a ser completamente reformada em Caxias do Sul. A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, reuniu-se com representantes da comunidade e da UBS para tratar sobre como ocorrerão os atendimentos durante as obras, previstas para o começo de novembro.

Durante as obras, os atendimentos serão em prédio alugado. O local foi definido pela secretaria, que visitou diversos imóveis na região e inclusive buscou ajuda da comunidade para identificar o melhor local. A decisão pelo aluguel se deu pela indisponibilidade de prédios públicos com capacidade de concentrar os serviços de uma UBS. O endereço é na avenida Dr. Assis Antônio Mariani, 585.

A única exceção será quanto aos atendimentos odontológicos, que serão transferidos temporariamente para as UBSs Rio Branco e Alvorada, escolhidas por serem as mais próximas com capacidade para abrigar a estrutura de consultórios de dentista. Instalar consultório odontológico no prédio alugado se mostrou inviável porque exigiria adequações hidráulicas e sanitárias específicas e também pela falta de espaço.

A UBS Esplanada ficará fechada em data a ser confirmada nos últimos dias de outubro, para transferência de mobiliário para a sala alugada. No dia 30 de outubro iniciam os atendimentos no endereço temporário, mesmo dia em que será assinada a ordem de início da reforma.

A UBS Esplanada passará por reforma completa, o que inclui novo piso, divisórias, pintura, acabamentos, redes elétrica e hidráulica, além de climatização e instalação de plataforma elevatória para pessoas com dificuldade de locomoção. Além disso, haverá pequena ampliação, referente à readequação de espaços, passando de 432 para 477 metros quadrados. A obra é orçada em R$ 1.4 milhão.