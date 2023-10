Sonho de Natal de Canela terá mais de 150 apresentações

Os atrativos do 36º Sonho de Natal de Canela, que ocorre de 27 de outubro a 14 de janeiro , foram apresentadas em evento realizado na cidade. Serão 80 dias de evento e mais de 150 apresentações.

Desde 1988 o evento vem produzindo recordes ao longo dos anos. Milhares de pessoas passam pela temporada de Natal em Canela. É um evento singular, familiar, lúdico, repleto de efeitos visuais e de alta tecnologia, que comemora o nascimento de Cristo e procura resgatar a generosidade entre as pessoas. O Sonho de Natal é responsável por influenciar várias pessoas que construíram a sua vida através, ou por influência, do evento.

Entre as atrações do evento está decoração natalina, com a cidade toda iluminada com luzes, além das árvores de Natal espalhadas por todos os cantos. O destaque fica para a decoração da Catedral de Pedra, que é um dos principais símbolos da cidade.

O Sonho de Natal de Canela conta com uma programação variada de shows e espetáculos, que incluem música, dança e teatro, além de atividades culturais como a Paradinha de Natal, onde personagens e uma fanfarra animam turistas e comunidade.

O evento reúne atrações para todas as idades, desde shows e espetáculos, que acontecerão na Catedral de Pedra, considerada uma das sete maravilhas do Brasil e Praça João Corrêa, onde nesta edição, os espetáculos saem do Teatro Municipal e acontecem ao ar livre para dar a oportunidade de mais pessoas assistirem as apresentações.

O "Christmas In Concert", que ocorre nos dias 28 de outubro e 2 de dezembro, traz influências das Big Bands americanas e uma formação que inclui um trio, guitarra, baixo, bateria, teclado e naipes de sopro, a adição do guitarrista e cantor Rafa Schüler e sua banda trazem o tempero do Rockabilly à mistura. Além disso, a continuação das coreografias de dança tradicionais no espetáculo certamente manterá a tradição de entretenimento vivo.

A grande maioria das atrações são gratuitas ao público, e algumas, realizadas no Teatro Municipal, dependem de retirada antecipada de ingressos, por conta da lotação. Pelas redes sociais (@sonhodenataloficial) é possível conhecer todas as atrações, dias e horários.