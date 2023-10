Ponte afetada por ciclone será reconstruída em São Leopoldo

Foi assinada, pelo prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi, a ordem de início para a obra de construção de uma ponte sobre o Arroio Kruze, em São Leopoldo. A antiga estrutura foi totalmente destruída durante o ciclone que atingiu o município em 16 de junho.Em setembro, Vanazzi participou de uma audiência em Brasília, onde apresentou os projetos de reconstrução e recuperação da cidade para o secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Na ocasião foi confirmado o empenho no valor de mais de R$ 1,6 milhão para execução da nova passagem.Vanazzi recordou a situação dramática que a cidade viveu durante a passagem do ciclone. O prefeito também recordou a revitalização do local nos seus primeiros dois mandatos. “Em 2008, haviam dezenas de casas nas margens do Arroio Kruze. Ali fizemos um trabalho de revitalização. Se esse trabalho não tivesse sido concluído teríamos uma tragédia muito maior”, recordou.A representação dos moradores da região ficou por conta de Alex Marins. Ele também destacou como muito positiva a capacidade do governo em dialogar com a comunidade. “O governo sempre nos deu retorno e abriu as portas do gabinete para nos receber. Estamos com uma expectativa muito grande para voltar à normalidade. Espero que haja o mesmo empenho para tocar a obra”, comentou.