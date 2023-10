Hospital de Passo Fundo realiza procedimento inédito na América Latina

O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo teve a realização de uma revisão inédita de prótese total do joelho, utilizando o sistema robótico CORI da Smith Nephew, único equipamento que possibilita este tipo de cirurgia. O primeiro procedimento da América Latina foi conduzido pelos médicos integrantes do Serviço de Joelho do HSVP e Clínica IOT, André Kuhn e Vinicius Canello Kuhn.

A cirurgia aconteceu neste mês em um paciente de 40 anos, do sexo masculino, que recebeu alta médica em apenas 72 horas. Conforme o cirurgião André Kuhn, o procedimento inédito foi feito para corrigir sequelas de cirurgias prévias com artrose e infecção periprotética anterior. Até hoje, cirurgias robóticas semelhantes foram realizadas somente nos Estados Unidos e Porto Rico.

"A cirurgia robótica de revisão é a melhor opção para pacientes que já apresentam a prótese de joelho e necessitam de troca da mesma. O robô permite o planejamento e execução do procedimento facilitando o alinhamento do eixo do membro inferior e principalmente a execução dos cortes ósseos, para o preparo da nova implantação protética", explicou o chefe do Serviço de Joelho.

Ainda de acordo com o especialista, nas cirurgias convencionais de prótese total do joelho são necessárias várias caixas de instrumentais cirúrgicos, já a robótica permite uma assistência menor desses materiais. "Isso é uma grande vantagem para os sistemas de saúde, pois reduz os custos de suporte de logística com a diminuição de itens para a esterilização. O paciente tem como garantia uma melhor execução técnica e mais segurança no resultado final", afirmou André.