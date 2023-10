Caxias do Sul busca renegociar R$ 7 milhões em dívidas

A cidade de Caxias do Sul registra o maior endividamento da população do município dos últimos cinco anos, conforme aponta o SPC Brasil. E para ajudar parte desses moradores a quitarem seus passivos, até 3 de janeiro a CDL Caxias do Sul promove a 6ª edição do Feirão Quita Dívida. A iniciativa anual procura incentivar o pagamento de pendências e a regularização de crédito dos consumidores por meio de descontos que chegam a 80%, parcelamentos, abatimento de juros e isenções de multas com aproximadamente 1,4 mil empresas participantes da ação.

Neste ano, a expectativa é de que, com os acordos, sejam recuperados R$ 7 milhões. Com valor médio de dívidas cadastradas no banco de dados do SPC Brasil de R$ 4.787,78, um total de 98.917 consumidores terão acesso aos descontos que vão de 10% até 80% da dívida total. Quanto ao perfil dos endividados, os homens (44%) são aqueles com maiores pendências.

A coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira, destaca que esse é o momento ideal tanto para o cidadão regularizar suas pendências como para as empresas associadas receberem valores atrasados. Os empreendimentos que não se cadastraram para participar antes da abertura do Feirão ainda podem aderir à ação.

Ainda de acordo com Rita, neste ano há o reforço do Desenrola, programa federal de renegociação de dívidas, iniciado em julho. Só poderão ser alvo de renegociação as dívidas negativadas até dezembro do ano passado. Além disso, não entram na revisão os débitos que têm garantias reais, como crédito imobiliário e de veículos.

Além do contato da equipe de cobrança da CDL Caxias do Sul, o consumidor que deseja quitar seu débito poderá ir diretamente no balcão de atendimento do SPC, junto à entidade (Rua Sinimbu, 1415, esquina com Alfredo Chaves), das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. Nos dias 11 de novembro e 2 de dezembro, a CDL também estará atendendo a população, das 8h às 14h. Para as pessoas interessadas em verificar se o seu nome está negativado, ainda é possível fazer uma consulta gratuita através do aplicativo "SPC Consumidor", inserindo o CPF.