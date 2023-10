Centro Integrado de Operações é inaugurado em Caxias do Sul

O prefeito Adiló Didomenico, realizou a entrega do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (CIOp). O local é o coração do sistema de cercamento eletrônico, composto por 275 câmeras, em um investimento total de R$ 20 milhões do município e R$ 700 mil do Estado.

Localizado em um raio de um quilômetro da Praça Dante Alighieri, o Centro tem 1,2 mil metros quadrados que comportam cinco salas: administrativas, de reuniões, de crise, de aula para 40 pessoas, além de vestiários, banheiros, cozinha e garagem para os veículos de segurança. Uma sala para atendimento do fone 190 da Brigada Militar também integra o espaço, assim como salas específicas para demais órgãos de segurança para uso de operações. O acesso ao prédio é feito por biometria e reconhecimento facial. Só entram no local os servidores e policiais autorizados.

O sistema de cercamento eletrônico, videomonitoramento e fiscalização eletrônica de trânsito conta com 15 estações de trabalho, com 10 painéis de vídeo de 55 polegadas e 30 monitores de vídeo de bancada de 24 polegadas, que mostrarão em tempo real, 24h por dia, as imagens captadas pelas câmeras de segurança e que serão acompanhadas por uma equipe de 30 policiais militares, guardas municipais e fiscais de trânsito.

O videomonitoramento é realizado por 150 câmeras fixas e 51 câmeras Speed Dome, que são câmeras de segurança diferenciadas e de alta performance para monitoramento a grandes distâncias que captam e processam imagens de alta qualidade para locais que necessitem de clareza e riqueza de detalhes. Para o cercamento eletrônico, são 40 faixas LPR, (sistema de captura de imagem e reconhecimento da placa de veículos).

A fiscalização eletrônica de trânsito utilizará 34 faixas cercamento eletrônico LPR, mais radares e lombadas eletrônicas conforme necessidade (estes serão implementados em uma segunda fase), totalizando os 275 pontos de controle monitorado. O vídeomonitoramento só filma e grava, e as câmeras do cercamento eletrônico possuem sistema analítico, que leem as placas dos veículos.

O secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, disse em sua fala que o investimento em tecnologia nos dias de hoje é a maior arma contra o crime. "É como aumentar o número de integrantes da Brigada Militar nas ruas, é uma ferramenta tática que permite à Brigada Militar realizar ações, impedir a ocorrência de crimes, realizar prisões em flagrantes e é uma grande ferramenta de inteligência para a Polícia Civil", comentou o secretário, ao falar sobre a inauguração do espaço.