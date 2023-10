Festa comemora os 50 anos da usina hidrelétrica de Passo Fundo

Inaugurada em 1973, a usina hidrelétrica Passo Fundo completa 50 anos em 2023. Para celebrar essa trajetória, será feita uma festa no dia 20 de outubro, com apresentações artísticas e um show ao vivo da dupla Thaeme e Thiago. A primeira parte da celebração acontece no Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, a partir das 9h, onde haverá apresentações de violão, capoeira, danças e percussão. Já o show da dupla nacional sertaneja começa às 19h00 com abertura dos portões, na FASE (Rua São Paulo 1410, Entre Rios do Sul). O evento será gratuito.

"Nessas cinco décadas, acompanhamos diversas transformações na sociedade e contribuímos com boa parte do desenvolvimento da nossa região. Para nós, esse evento tem um significado imenso, afinal, se chegamos até aqui, é porque tivemos o empenho e o apoio de milhares de pessoas, dentro e fora da usina. Temos certeza de que este será um grande dia para todos, e que ficará marcado no coração da nossa cidade", comenta Lucas Riccio, gerente da usina.

A Usina Hidrelétrica Passo Fundo é operada pela ENGIE Brasil Energia desde 1998. A capacidade instalada de 226 MW, na época de sua implantação representou um incremento de 38% de potência energética no Rio Grande do Sul, ou seja, o estado passaria de 580 MW para 800 MW. Atualmente, a usina é capaz de abastecer, em média, 600 mil habitantes.

Com respeito às pessoas e ao planeta, a empresa desenvolve e apoia diversos projetos socioambientais, que contribuem diretamente no âmbito da educação, cultura e meio ambiente, pilares essenciais de sua atuação. Exemplo disso, foi a inauguração do Centro de Cultura Entre Rios do Sul, espaço que oferece atividades artísticas e culturais gratuitas nas áreas de música, artes cênicas, arte popular e afro-brasileira. Desde a sua fundação, há 12 anos, o Centro já recebeu mais de R$ 4 milhões em investimentos, especialmente de recursos incentivados pela Lei da Cultura.