População ribeirinha atingida pela cheia da Lagoa dos Patos em Rio Grande recebe cestas básicas

As equipes da Prefeitura do Rio Grande desenvolveram, no fim de semana, um trabalho no auxílio à população ribeirinha atingida pelas cheias da Lagoa dos Patos na cidade. Na Ilha do Leonídio, 60 cestas básicas foram doadas aos ilhéus. As equipes já haviam entregue 300 cestas que, somadas a outras remessas anteriormente enviadas, somaram 480 cestas destinadas ao local.

As entregas na Ilha da Torotama, que recebeu 500 cestas, ocorreram na semana passada. No sábado (7), o prefeito Fábio Branco também esteve em visita à Ilha dos Marinheiros para verificar de perto a situação dos moradores.

O trabalho de entregas foi acompanhado por equipes da Secretaria de Município de Assistência Social e contou com o apoio do Exército e da Marinha. A Secretaria de Zeladoria permanece trabalhando no melhoramento de acesso às ilhas. Entretanto, de acordo com a Defesa Civil, o acesso à Ilha dos Marinheiros permanece comprometido para veículos pequenos. As áreas têm sofrido com problemas há algumas semanas e ainda não há previsão sobre melhoria.

Nesta remessa, no total, a prefeitura entregou 1.040 cestas básicas nas regiões das ilhas para pessoas que foram atingidas pela cheia da Lagoa dos Patos. As doações recebidas pelo município em prol das famílias atingidas pelas cheias da Lagoa os Patos, em função do alto volume de chuvas ocorrido em todo estado do RS são oriundas do Governo do RS, por meio da Defesa Civil estadual, da comunidade rio-grandina e de empresas instaladas na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, 19 pessoas das regiões das ilhas ainda permanecem abrigadas no Salão Paroquial do Povo Novo. A Defesa Civil de Rio Grande afirmou que segue de prontidão e monitorando diariamente a situação da Lagoa dos Patos. As equipes estão oferecendo auxílio às famílias que possam sofrer os efeitos do aumento do nível das águas.