Feirão vai ofertar 900 vagas de emprego em Canoas na quarta-feira

A semana iniciou com novas oportunidades aos canoenses com mais uma edição do Feirão de Emprego, nesta segunda-feira (9). A iniciativa da Prefeitura de Canoas totalizou 86 atendimentos na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, no Centro da cidade.

No local, foram disponibilizadas mais de 60 vagas aos candidatos para trabalharem nas redes Unidasul e Macromix. Foram ofertadas chances nas áreas como auxiliares de operação de logística e depósito, caixa, atendente, açougueiro, auxiliar de depósito, hortifruti, limpeza, balconista entre outras.

Nesta quarta-feira (11), acontece o Super Feirão de Emprego, no Calçadão do Centro. O evento ocorrerá das 9h às 16h. Serão disponibilizadas mais de 900 vagas nos segmentos de logística, administrativo, serviços gerais, atendente, vendas, telemarketing, entre outras. Além de oportunidades para estágios, jovem aprendiz e vagas destinadas ao público LGBTQIAPN , 50+ e pessoas com deficiência. Treze empresas já confirmaram participação no evento na cidade.

Para participar basta se dirigir ao local portando documento com foto. É desejável levar mais de um currículo impresso, mas, caso não seja possível, o candidato pode preencher um formulário no evento. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário.

A Prefeitura de Canoas também disponibiliza, diariamente, cerca de 800 vagas através da plataforma digital Banco de Oportunidades. No portal, são mais de 1,2 mil empresas da região, que selecionam os currículos cadastrados.