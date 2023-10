Perdas na agricultura passam de R$ 21 milhões em Erechim

que levaram a cidade a decretar situação de emergência ultrapassaram os R$ 21 milhões, atingindo as culturas de inverno e verão. Segundo laudo emitido pela Emater, as plantações de trigo, milho e milho silagem, cevada, produção olerícola (hortaliças), fruticultura e a produção de leite foram impactadas. O estudo foi entregue para a Secretaria de Agricultura Abastecimento e Segurança Alimentar. Os prejuízos causados em Erechim pelo excesso de chuvas,, desde o mês de setembro, atingindo as culturas de inverno e verão. Segundo laudo emitido pela Emater, asforam impactadas. O estudo foi entregue para a Secretaria de Agricultura Abastecimento e Segurança Alimentar.

Conforme o secretário da pasta, Willian Racoski, entre os dias 3 e 8 de outubro houve uma precipitação de 379 milímetros no município, com chuvas de granizo em algumas localidades. "E se somarmos os meses de agosto, setembro e outubro, ate a presente data, chegamos a 850 milímetros de chuvas em três meses o que é extremamente elevado para a média histórica do município de 100 milímetros por mês", explica o secretário.

Conforme levantamento técnico realizado em Erechim há perdas na produtividade e na produção das principais lavouras de inverno e verão, olerícolas, fruticultura e produção de leite. "Vamos ter quebra em todas as culturas. O mais prejudicado até o momento é o trigo e a cevada, com perdas de 80%, milho 50%, milho silagem 50%, hortaliças 35%, fruticultura 30% e produção de leite 20% de perdas. Isso vai resultar numa queda expressiva no rendimento dos produtores e na arrecadação do município", ressalta o secretário Willian Racoski.

Com relação as perdas na pecuária, além da bovinocultura de leite, a atividade de bovinos de corte também está sofrendo perdas devido à situação das pastagens. "Com excesso de chuvas e granizo elas ficam prejudicadas e, como consequência, retardam o desenvolvimento dos animais, além de se ter que buscar alternativas com custo maior para a alimentação dos animais", afirma.

No caso do leite é estimada uma redução de 20% na produção durante este período de dois meses. "Por enquanto, e se a situação persistir teremos perdas ainda maiores. Já está sendo utilizado, precocemente, alimentos conservados, aumentando os custos e reduzindo a lucratividade do produtor", destaca.

Segundo os dados da Emater, o excesso de chuva, com acumulado de dois meses, causou também a destruição de estradas, pontes, pontilhões e bueiros. "Além de muita erosão, voçorocas e lixiviação dos fertilizantes aplicados nas lavouras que, consequentemente, refletirá na queda da produtividade das culturas de inverno e verão", ressalta.