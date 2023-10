Desfile do Carnaval 2024 ganha data em São Leopoldo

O desfile oficial do Carnaval 2024 de São Leopoldo acontecerá no sábado, dia 2 de março, na avenida Dom João Becker, passarela do samba Tom Astral. Para o próximo ano, as escolas vão trazer a história de São Leopoldo com a imigração alemã e seus 200 anos. A definição ocorreu em reunião entre o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, e os representantes das escolas de samba.

No encontro, também foram acertadas a volta da escola de samba Alambique Leopoldense à competição, após o afastamento em 2023, e as datas do calendário das atividades carnavalescas em 2024. Para o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, a integração das escolas de samba com a Secult é fundamental para o andamento dos trabalhos para o ano que vem. "As escolas estão organizadas e empenhadas em fazer um trabalho ainda melhor do que foi o Carnaval de 2023. No próximo ano, o carnaval será o primeiro grande evento alusivo aos 200 anos de São Leopoldo e certamente teremos uma grande festa na avenida e fora dela, com as agendas e ações do pré-Carnaval", destacou.

A programação terá início no dia 3 de dezembro, com o lançamento oficial da festa, durante as comemorações do Dia Nacional do Samba, na quadra do Império do Sol. Em janeiro, dia 14, será realizada a Mostra de Samba Enredo e a Escolha da Corte do Carnaval 2024. No dia 20 de janeiro, a prefeitura realiza a segunda edição do Seminário de Qualificação dos Quesitos, no Teatro Municipal. Após o desfile de 2 de março, no dia 3, será realizada a apuração onde será escolhida a escola de samba campeã do Carnaval do bicentenário da imigração alemã.