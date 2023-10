Palmeira das Missões promove o evento Conecta Futuro

A partir desta terça-feira (10), Palmeira das Missões atrai os olhares do ecossistema gaúcho de inovação com o Conecta Futuro. O evento, que acontecerá no Parque de Exposições, apresenta 50 painéis na programação e deve reunir mais de mil pessoas até quarta-feira (11).

O plano do evento inclui áreas destinadas ao networking, promovendo interações e oportunidades de socialização. A programação terá início às 9h, com o processo de credenciamento começando às 8h. As atividades do evento estão programadas para encerrar às 18h30 em ambos os dias.

"Palmeira das Missões será o palco do desenvolvimento e inovação através da realização do Conecta Futuro. Aqueles que não adotam a inovação hoje estão perdendo a oportunidade de fazer uma diferença significativa na transformação social, na entrega de resultados no setor privado e, ainda mais importante, na gestão pública"- prefeito Evandro Massing.

As inscrições permanecem disponíveis e podem ser efetuadas através do site do evento (conectafuturo.com). Os ingressos encontram-se atualmente no terceiro lote, com tarifas especiais para estudantes. O Conecta Futuro é uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Palmeira das Missões, o Sindicato Rural de Palmeira das Missões e o Sebrae, contando com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Senar-RS.