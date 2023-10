Festa do Azeite de Oliva movimenta R$ 500 mil em Caçapava do Sul

A Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC) estima em R$ 500 mil a movimentação financeira em vendas diretas ao longo da II Festa do Azeite de Oliva, realizada no fim de semana. Embora o balanço final de vendas deva ser fechado apenas ao longo da semana, um levantamento amostral permitiu projetar um impacto econômico três vezes superior ao registrado na edição anterior.

O cálculo da comissão organizadora é que, ao longo dos três dias, ao menos 30 mil pessoas circularam pelo pavilhão montado no Largo Farroupilha, região central da cidade. Na sexta-feira, o Jantar do Cordeiro e do Azeite reuniu 450 pessoas no Clube União. Já no show do cantor Léo Pain, na noite de sábado (7), o público beirou as 7 mil pessoas.

"Este é um resultado acima do esperado. Abrange uma melhoria em todos os produtos ofertados na Festa, que neste ano incluiu praça de alimentação, artesanato e o jantar harmonizado, além de onze marcas de azeites. Houve uma intensa visitação de turistas e percebemos uma grande aceitação, por parte dos visitantes, do formato atual da feira. E clima colaborou", afirmou o presidente da ACIC, Eraldo Vasconcelos.

O secretário de Cultura e Turismo do município, Stener Camargo, afirma que o impacto econômico no município é mais abrangente. Ao longo da semana, a pasta fará o levantamento da ocupação hoteleira e dos atendimentos feitos pelas agências de turismo. O produtor executivo da Festa, Ignácio Lemos, já planeja que em 2024 a Festa do Azeite de Oliva seja ainda maior. O projeto foi enquadrado na Lei Rouanet e está autorizado a captar cerca de R$ 900 mil.