Escola de Muçum recebe doação de mobília para reconstrução

A Secretaria da Educação (Seduc) entregou, nesta sexta-feira (6), 100 conjuntos de mobiliários integrados para a Escola General Souza Doca, de Muçum. São mais de 400 classes e cadeiras, além de quatro mesas de refeitório e seis mesas para professores. O investimento total foi de cerca de R$ 630 mil e beneficiará mais de 400 alunos.

Juntamente aos mobiliários, foram entregues 255 kits escolares com caderno, caneta, lápis de cor, tesoura, cola e régua, além de materiais de higiene (como escova, pasta de dentes e papel higiênico) para a comunidade escolar. Os kits de materiais escolares foram doados pelas empresas Tris e Credeal, com apoio do jogador Andrés Nicolás D'Alessandro.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, explicou que a ação visa revitalizar e reestruturar as instituições de ensino que foram mais atingidas pelo ciclone na região. "Precisamos ter um olhar humanitário diante das dificuldades sociais na reconstrução de espaços no Vale do Taquari", disse a secretária..