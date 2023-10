Centro de Eventos de Santa Cruz do Sul é entregue

Foi entregue, na semana passada, a obra do Centro de Eventos de Santa Cruz do Sul. O ato ocorreu na própria estrutura, construída dentro do Parque da Oktoberfest, durante a cerimônia de abertura da 38ª Festa da Alegria.

O novo espaço, que ainda receberá alguns acabamentos até dezembro deste ano, já inicia sua trajetória recebendo os estandes da Feirasul, evento integrante da 38ª Oktoberfest. A obra totaliza mais de 7 mil metros quadrados, entre reforma e ampliação, com a construção de dois grandes espaços intercomunicáveis entre os pavilhões 2 e 3 do parque. A estrutura tem capacidade para 4 mil pessoas e pode sediar até dois eventos simultâneos. O projeto, orçado em R$ 11 milhões, foi executado pela empresa AZ Construções Ltda.

"Estamos realizando mais uma entrega marcante para a nossa comunidade. O Centro de Eventos iniciará uma nova era em nossa cidade, dotando Santa Cruz de uma infraestrutura ampla, moderna e extremamente funcional para sediar as mais diferentes atividades", afirmou Helena Hermany, Conforme a prefeita, o Centro de Eventos é um espaço que deve orgulhar os santa-cruzenses. "É uma construção de grande qualidade, que nos trará muitos frutos através dos setores de turismo e eventos. Ela coloca Santa Cruz em destaque entre os municípios gaúchos, como um dos poucos com uma infraestrutura desta excelência e magnitude", celebrou.

Os dois pavilhões novos têm característica multiuso, estando aptos para receber eventos de grande porte como congressos, exposições, shows, conferências e feiras. O projeto levou perspectivas de cunho socioambiental em consideração, aplicando conceitos de acessibilidade, iluminação e ventilação naturais; e fechamentos laterais e de cobertura com painéis e telhas termoacústicas. A prefeitura também deverá executar, até meados do ano que vem, a revitalização dos pavilhões 2 e 3 do parque, anexos ao Centro de Eventos.

Para o vice-presidente regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Flavio Haas, é uma alegria ver o Centro de Eventos tornando-se realidade para a cidade e, também, para o Vale do Rio Pardo. Ex-presidente da Associação Santa Cruz Novos Rumos e da Assemp, ele viu o projeto começar a ser discutido em 2008 e participou dos debates para a sua concretização desde então. "O Centro de Eventos era uma carência do Estado e Santa Cruz do Sul, por suas características e qualidade de vida, era o lugar para uma estrutura como essa", lembrou.