Nova sede da BM em Sapucaia do Sul deve ser entregue em junho de 2024

A construção da nova sede do 33º Batalhão de Polícia Militar Irmãos Murussi (33º BPM), em Sapucaia do Sul, já chegam a 48% de execução. Iniciada em dezembro de 2022, a nova sede é uma demanda antiga da comunidade. A obra é executada pela Toro Engenharia e fiscalizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). A previsão de entrega está prevista para junho de 2024.

Até a conclusão da obra, o batalhão continuará atendendo na rua Lindolfo Collor, 66, no Centro, onde está, em espaço alugado pela prefeitura, desde outubro de 2019. A nova unidade terá área construída de aproximadamente 2,4 mil metros quadrados e investimentos de quase R$ 12 milhões do Estado.

A área coberta contará com seis blocos que estão divididos nas seguintes áreas: administrativo, alojamentos, academia, linha de tiro, para realização de treinamentos, e auditório com cerca de 200 lugares. Outro bloco terá a estrutura do quartel, guarita, abrigos de gás e gerador e subestação elétrica, além de depósito de lixo. Além disso, estão previstos cisterna e reservatório de água.

Para o comandante do 33º BPM, major Leandro Silva da Silva, o novo espaço irá atender às necessidades do efetivo e poderá ser referência para a construção de outros quartéis no Rio Grande do Sul. "A Brigada Militar é uma força de segurança reconhecida pelos seus serviços e pelo policiamento ostensivo. Ter uma sede própria certamente refletirá na autoestima dos nossos policiais para a atuação deles", completa o oficial.

O 33º Batalhão de Polícia Militar do Estado surgiu como destacamento da 2ª Companhia do 3º BPM, de Novo Hamburgo, em 17 de outubro de 1990. Depois disso, tornou-se a terceira Companhia do 15º BPM, de Canoas, responsável pelos municípios de Sapucaia do Sul e Esteio. Em 17 de setembro de 1998, tornou-se Organização Policial Militar Sapucaia do Sul e, em 20 de agosto de 2002, passou ao atual nome de 33º BPM.