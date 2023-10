Erechim decreta situação de emergência após chuvas

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e a secretária adjunta de Administração, Aline da Costa, assinaram o decreto que declara situação de emergência em toda área do município. A cidade foi afetada pela tempestade com chuvas intensas, ventanias e granizo na semana passada.

O documento considera o laudo da Emater que, do dia 03 ao 04 de outubro, aponta um volume de precipitação pluviométrica e um acumulado de 200 milímetros em média. O volume acabou por destruir pontes, estradas, pontilhões e bueiros, além de causar erosão, voçorocas e lixiviação de fertilizantes aplicados nas lavouras com consequente reflexo na queda da produtividade das mesmas.

Ainda, a pecuária apresenta perdas e prejuízos devido à precária situação das pastagens causadas pelo excesso de chuvas e granizo, onerando os custos com os cuidados e alimentação dos animais, bem como estimando uma redução de 15% na produção nos últimos dois meses. O decreto também leva em conta, impactos em pessoas em vulnerabilidade social e de infraestrutura em alagamentos, quedas de barreiras, muros, postes e árvores, destelhamentos, vias interditadas, entre outros. Aproximadamente 4.000 pessoas sofreram danos ou perderam seus bens.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, enfatiza que as equipes ainda estão trabalhando em locais afetados e monitorando a previsão de mais chuvas. "A Defesa Civil e Força Voluntária, além de todas as secretarias municipais ainda estão em campo, trabalhando para restabelecer os locais afetados. Nossa preocupação é ainda, com a previsão de chuva, por isso, pedimos para que as pessoas se mantenham em locais seguros", destacou o prefeito Polis.