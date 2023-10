São Francisco de Paula recebe o Festival de Choro

O Festival de Choro da Serra gaúcha chega a sua segunda edição. Entre os dias 20 e 22 de outubro, a cidade de São Francisco de Paula será palco para uma grande celebração à cultura e à genuína música popular brasileira.

Com uma vasta programação gratuita e ao ar livre, o festival quer reunir amantes da música, turistas e comunidade local para apreciar as melodias.

Além dos shows, o evento contará com uma série de oficinas educativas em escolas municipais e workshop para músicos, permitindo que estudantes e entusiastas da música aprofundem seu entendimento e apreciação pela música brasileira.

Na primeira noite, a cidade se ilumina com o show de abertura, seguido pela Noite Brasileira. No sábado (20), os músicos terão a oportunidade de participar de um workshop focado na música brasileira. A tarde e a noite serão preenchidas com uma série de apresentações, culminando com o show da cantora Francineth Germano. Com raízes musicais no Rio Grande do Norte e uma carreira brilhante no Rio de Janeiro, Francineth conquistou o coração dos brasileiros com sua voz única e sua paixão pelo samba. Amadrinhada por Elizeth Cardoso, a Dama do Samba, sua apresentação promete ser um dos pontos altos do festival.

No domingo (22), o festival se encerra com uma grande roda de choro, um momento de confraternização onde músicos e amantes do gênero se reúnem para tocar, celebrar e compartilhar a paixão pelo Choro, junto ao público. Pelas redes sociais do evento (@festivaldochoro) é possível conferir a programação completa do evento.