Pelotas contará com três unidades de atendimento imediato

A cidade de Pelotas contará com mais uma Unidade Básica de Atendimento Imediato (Ubai), aumentando para três estruturas de saúde na cidade. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Fraget passará a integrar a rede junto das Ubais Navegantes e Lindoia. O anúncio foi feito em cerimônia realizada nesta quinta-feira (5), com a presença da prefeita Paula Mascarenhas, que também apresentou as mudanças promovidas nos turnos de atendimento do programa Acolhe Bem nas UBSs. As alterações entram em vigência a partir do dia 16 de outubro.

O Acolhe Bem faz parte do processo de qualificação da Atenção Primária, desde abril de 2022, e está inserido no projeto de expansão dos conceitos da Rede Bem Cuidar. Essa fase articulada pela Secretaria Municipal de Saúde visa organizar melhor o atendimento à população. Dessa forma, no turno da manhã, serão atendidos nas UBSs pacientes agudos - casos de urgência e emergência devem procurar a UPA Areal ou Pronto Socorro - e, durante a tarde, serão desenvolvidos os programas de prevenção, acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e organização de atendimentos coletivos nas Unidades. As Ubais passarão a funcionar das 18h à 0h

"Terminamos com as fichas, o que era uma demanda histórica da população, e implantamos o protocolo de risco, que se usa no mundo inteiro em todas as unidades de saúde privadas e públicas. No entanto, precisamos continuar com capacitações e ouvindo a nossa comunidade, pois foi a partir dessa escuta que nós chegamos a esse momento. Nós vamos manter o Acolhe Bem, porque ele é muito positivo, mas vamos separar os turnos de atendimento. Estávamos com os dois turnos e faltava espaço para esse trabalho de prevenção", detalhou a prefeita.