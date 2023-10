Rio Grande quer criar polígono de preservação ambiental

Como parte da proposta de criação de um Parque Natural Municipal, a prefeitura do Rio Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove no dia 23 de outubro uma Consulta Pública, com o objetivo de apresentar a ideia e ouvir a opinião da comunidade sobre o tema. A ação acontece no auditório do CCMar, localizado na rua Visconde de Paranaguá, 24, a partir das 18h.

O projeto visa estabelecer como Unidade de Conservação (UC) uma área correspondente a um mosaico formado por banhados, marismas, dunas e estuário. O polígono proposto engloba regiões já protegidas por lei e, desta forma, inaptas para o desenvolvimento de atividades comerciais, considerando também que a grande maioria das áreas em questão são públicas.

A intenção é determinar a proteção integral da área, com o objetivo de conservar ecossistemas naturais, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

"É importante ressaltar que essa é uma ideia que já vem sendo debatida há mais de uma década, então é uma proposta bem madura, que já tem todos os estudos e os levantamentos necessários. A criação do Parque Natural Municipal vai trazer muitos benefícios para a cidade, fazendo também a conexão com a região do eco-parque Molhes da Barra", afirma o secretário de Meio Ambiente, Pedro Fruet.

A atual etapa do processo envolve a realização de reuniões setoriais para apresentação da proposta e busca de apoio da sociedade. Representantes da pasta de Meio Ambiente estiveram na Câmara Municipal do Rio Grande para apresentar a ideia aos vereadores.

Na semana passada, a proposta foi debatida junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), em reunião ordinária na qual os membros aprovaram por unanimidade uma moção de apoio à proposta. Também na última semana, o tema foi debatido com a Associação dos Vagoneteiros dos Molhes da Barra do Rio Grande.