Cresce o número de passageiros nos ônibus em Passo Fundo

Passado o primeiro mês da assinatura pelo prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, do decreto que reduziu o valor da passagem de transporte urbano do município, o número de passageiros que utiliza o meio de locomoção teve um aumento de 17%. A tarifa municipal passou de R$ 5,50 para R$ 4,95 e foi possível em decorrência do subsídio fornecido às empresas de transporte. Em março deste ano, o município recebeu as planilhas de custos da Codepas e Coleurb, que solicitavam a alteração do valor da passagem de R$ 5,50 para R$ 6,66 e R$ 6,88, respectivamente.

De acordo com o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre de Mello, a redução foi possível graças ao decreto, em que parte do valor da tarifa é custeado pelo município para estimular a utilização do meio de locomoção no município. "A aprovação do subsídio tarifário ao transporte coletivo urbano de passageiros buscou garantir o exercício, o funcionamento e a prestação do serviço de transporte coletivo, minimizando os impactos gerados pela pandemia em razão da diminuição do número de passageiros, permitindo que parte do valor da tarifa seja custeado pelo poder público a fim de estimular a utilização do transporte público no município", esclarece o secretário.

Segundo Mello, diante do repasse de recursos públicos para custear parte do custo do valor da tarifa e torná-la mais acessível à população, a prefeitura adotou medidas para garantir a transparência, a publicidade, a eficiência e o controle da prestação do serviço de transporte coletivo. "Para tanto, foi instituído um grupo de trabalho, que tem como função analisar e deliberar sobre os estudos e critérios do repasse dos valores, assim como, analisar fórmulas, controle de repasse e prestação de contas dos valores repassados ao sistema de transporte coletivo", define.

O secretário ressalta que nos primeiros meses de implantação do subsídio ao transporte coletivo, foi registrado um aumento de 17,12% no número de passageiros no mês de agosto em relação ao mês de julho de 2023. Com a ampliação do número de viagens em algumas linhas houve registro também no aumento da quilometragem rodada em 5,95%, o equivalente a 28 mil quilômetros a mais no mês de agosto, em relação ao mês de julho.