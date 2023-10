Festival da Cachaça de Ivoti inicia nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (6) o primeiro fim de semana do 2º Festival da Cachaça de Ivoti. Com experiências envolvendo a bebida, além de gastronomia e extensa programação cultural, o festival tem entrada e estacionamento gratuitos. Neste ano, o evento terá seis dias de festividades e ocorre entre 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de outubro, no Núcleo de Casas Enxaimel.

Este é o primeiro evento realizado no Núcleo de Casas Enxaimel após a enchente que atingiu o local em junho deste ano. O espaço foi revitalizado com a ajuda da comunidade e está pronto para encantar os visitantes. Dentre as atrações musicais, nomes como Os Fagundes, Lucas e Felipe, The Travellers e Pagode do Brilha estão entre as mais de 20 previstas, além das tradicionais bandinhas típicas. Para quem quer viver na prática o festival, as atividades contam com workshops e pratos especiais elaborados com a bebida símbolo: a cachaça.

A ampla variedade gastronômica é outro diferencial do Festival. Serão mais de 30 opções, entre comidas caseiras, petiscos e fest food. E o sabor da bebida pode ser encontrado também nos alimentos, como a pizza e o hambúrguer produzido com cachaça. Para essas opções, o valor do cartão na hora do evento será de R$ 40. O valor arrecadado será destinado para o Hospital São José, a Apae Ivoti e a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ivoti.

Oficinas também serão realizadas durante o festival. Harmonizar cachaças com gastronomia, traçar roteiros turísticos e, ainda, potencializar o uso das redes sociais também estão entre as oficinas e serão ofertadas gratuitamente. Os workshops são promovidos pela Universidade Feevale, por meio dos cursos de Gastronomia, Turismo, Relações Públicas e Jornalismo. Pelas redes sociais pelas redes (@festivaldacachacaivoti) é possível conferir a programação de cada dia.