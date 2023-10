São Leopoldo obtém R$ 76 milhões para obras de saneamento

Com a ordem de liberação de R$ 76 milhões de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), assinada pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, São Leopoldo dará um salto na capacidade do tratamento de esgoto na cidade, de 32%, para 52% de cobertura. Os investimentos dos primeiros R$ 30 milhões já foram autorizados para dar andamento nas obras de construção das novas redes do sistema de esgotamento sanitário da Bacia Vicentina.

A bacia engloba os bairros Vicentina, São Miguel, Cristo Rei, Padre Reus, Vila Tereza, Vila Otacília, e parte do Morro do Espelho, que farão parte do Complexo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pradinho, a ser construída, próxima à Casa de Bombas da avenida João Corrêa, beneficiando mais de 45 mil pessoas, O secretário Geral de Governo Nelson Spolaor representou o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi no ato realizado no Ministério das Cidades

De acordo com o engenheiro e assessor do Serviço Municipal de Água e Esgotos São Leopoldo (Semae), Ronan de Jesus, essa obra vai garantir um salto significativo na cobertura de esgoto de São Leopoldo, de 32%, para 52%, ou seja 20% de ampliação com as novas redes de esgoto cloacal, novas elevatórias e Estação de Tratamento. "Isso é uma demonstração objetiva de que uma empresa pública de saneamento como é o caso do Semae, tendo os recursos e os investimentos necessários cumpriremos a lei do Marco Legal do Saneamento, que é de 90% da universalização do esgoto nos municípios até 2033", assegurou.

O projeto da ETE Pradinho já estava protocolado junto ao Ministério das Cidades. Em 2018, projetos complementares foram entregues para a Caixa Econômica Federal (CEF) que tem todo um acompanhamento técnico dos investimentos do governo federal. Na etapa dois do plano de obras são outros R$ 46 milhões para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, das elevatórias, outras redes de esgoto cloacal complementares, e interceptores de rede. A primeira etapa tem prazo de execução de um ano, a partir da ordem de início com a empresa responsável.