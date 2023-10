Caçapava do Sul sedia segunda edição da Festa do Azeite de Oliva

Acontece nesta fim de semana a segunda edição da Festa do Azeite de Oliva, em Caçapava do Sul. A projeção inicial de público, de 20 mil pessoas, poderá ser ultrapassada, de acordo com a organização do evento. O clima favorável em Caçapava do Sul permitirá que os visitantes aproveitem melhor cada uma das atrações da edição 2023.

A festa irá acontecer no Largo Farroupilha, entre a Igreja Matriz e o Clube União, região central da cidade. Serão 12 estandes de artesanato e produtos da agroindústria familiar - que em sua grande maioria ostentam o selo de geoproduto, ou seja, são reconhecidos pelo vínculo ao território do Geoparque Mundial Caçapava do Sul.

Em frente ao Clube União, estarão os estandes das marcas de azeites. O destaque está para os azeites locais, já que Caçapava do Sul foi o município precursor na recente produção de azeites de oliva no estado. E participam também outras marcas gaúchas. Ao lado, estarão os restaurantes, que formarão uma praça de alimentação dedicada às receitas criadas a partir dos azeites.

Na sequência, estará o palco onde se apresentarão diversas atrações. No sábado, os destaques são a dupla Kelvin & Klaus (às 17h30) e o vencedor do The Voice Brasil, Leo Pain (às 20h). Já no domingo, o show mais esperado é de Os Fagundes, com início previsto para as 19h30.

A Festa do Azeite de Oliva se propõe a ser um espaço de reflexão sobre o desenvolvimento regional e, também, a proporcionar aos visitantes uma imersão no universo dos azeites extravirgens. Para tanto, a comissão realizadora, formada por produtores e voluntários, sob a coordenação da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC) organizou dois encontros.

O primeiro, na tarde de sexta-feira (6), irá reunir os prefeitos de municípios próximos, das regiões Central, Campanha e Costa Doce, para debater a consolidação dos geoparques Caçapava do Sul e Quarta Colônia, o crescimento da olivicultura e as relações institucionais dos municípios com o governo federal.

Já no sábado (7) o dia será dedicado a explorar os diferentes aspectos da olivicultura em linguagem acessível ao grande público durante o evento. A partir das 9h, ocorre no Clube União o fórum técnico "Olivicultura e Olivoturismo no Território Geoparque". Ao longo do dia, especialistas irão abordar temas que vão desde a implantação e o manejo de pomares até o uso do azeite.