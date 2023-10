Oktoberfest de Maratá inicia nesta sexta-feira

A Oktoberfest de Maratá chega na 17ª edição e promete dias animados aos visitantes. A festa alemã do Vale do Caí começa nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 15 de outubro, no Parque Municipal da Oktoberfest de Maratá.

A programação deste ano foi ampliada e, muito além do tradicional chopp, o público poderá desfrutar da culinária alemã autêntica, shows regionais, nacionais, parque de diversões e de jogos e brincadeiras germânicas. O evento representa também um importante vetor econômico para Maratá e região, através da Feira Industrial e Comercial, que tem a participação da indústria e comércio local e de diversas partes do Estado, como também da exposição agropecuária, com a participação de produtores rurais do município.

As bandas Brilha Som, Rainha Musical, Super Banda 0800, Rogério Magrão e Banda, Banda Kanecus, Banda 10 e Madame Frau são alguns dos destaques da programação de shows regionais. Já o DJ Lucas Beat (7 de outubro); Ana Castela (8 de outubro) e Marcos e Belluti (14 de outubro) são as atrações nacionais do evento e prometem animar o público com shows imperdíveis.

Os ingressos estão disponíveis nas lojas Benoit ou pelo site da Blueticket. A programação completa e novidades da 17ª Oktoberfest de Maratá pode ser acompanhada pelas redes sociais do evento (@oktobermarata).