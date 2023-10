Parque Assis Brasil recebe, a partir desta quinta-feira, a Oktoberfest de Esteio

As cores da Alemanha estão tomando conta do Pavilhão da Agricultura Familiar no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil para a Oktoberfest de Esteio 2023. O evento começa nesta quinta-feira (5) e vai até domingo (8)

Nesta quarta-feira (4), operários da empresa contratada para a realização do eventos fizeram a montagem da estrutura do palco, grades, bilheteria e revitalizaram a arquibancada para receber milhares de pessoas nos quatro dias de evento. Enquanto isso, servidores da prefeitura ficaram encarregados de fazer a limpeza de todo o pavilhão e de preparar a decoração em vermelho, amarelo e preto característico do país germânico.

Na quinta-feira, os portões serão abertos às 18h. Às 19h, já tem o primeiro baile da programação, com a Banda Real. A solenidade de abertura oficial, com a tradicional sangria do barril de chope, está agendada para às 19h30min. Depois, a Banda Real volta ao palco. Concurso de chope em metro e bailes com Brilha Som e Os Atuais fazem parte da primeira noite do evento.

Na sexta-feira, a música ficará por conta das bandas Real, Musical JM, Flor da Serra e San Marino. No sábado (7), será a vez da Sax Banda Show, Champion e Banda 0800. No último dia do evento, o baile será à tarde, por conta da Banda Real.