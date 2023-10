Esquadrilha da Fumaça fará apresentação em Bento no dia 11

Foi realizada nesta semana uma reunião para organização da vinda da Esquadrilha da Fumaça para Bento Gonçalves. A apresentação acontece no dia 11 de outubro, às 16h, na Fundaparque, com entrada gratuita.

O encontro definiu o local de realização, procedimentos de segurança e outras necessidades para o evento. O secretário de Turismo, Davi Da Rold, explicou que as tratativas para vinda do grupo iniciaram ainda no mês de junho. "Precisamos celebrar muito essa vinda da Esquadrilha da Fumaça para nossa cidade. Iniciamos as tratativas ainda em junho e sabemos o quanto difícil é conseguir uma agenda. Pretendíamos ter o grupo aqui em Bento no dia 12, mas como eles já tinham evento marcado em Canoas, abriu a oportunidade de ter a Esquadrilha aqui no dia 11, bem no dia do aniversário da cidade e ficamos felizes em receber o espetáculo", disse.

O evento celebra os 133 anos de emancipação política do município. Sete aeronaves, modelo A-29 Super Tucano, devem fazer a exibição. Serão cerca de 50 manobras ao longo da apresentação. Todos os custos de material, logística e pessoal são cobertos pelo Comando da Aeronáutica.